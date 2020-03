$150M ni Pacquiao ‘di kinagat ni Marquez

PUMALO na sa $150 million ang naging offer ni boxing champion Manny Pacquiao kay Juan Manuel Marquez para magtapat sila sa ikalimang pagkakataon.

Ito ang ibinahagi mismo ni Mexican boxer Marquez na nagbigay rin ng opinyon sa susunod na makakatapat ni Pacquiao sa ring.

“Maybe it would be that Manny Pacquiao fights with Errol Spence or Terence Crawford,” sambit ni 46-year-old Marquez sa FightHub TV. “It would be a great fight.

“Pacquiao is a legend. Pacquiao is a great fighter. I think it would be a good fight with Pacquiao and Terence Crawford.”

Nang matanong naman ang kanyang comeback para makaharap si Pacquiao o American champion na si Floyd Mayweather Jr. iginiit nito na tapos na ang kanyang fighting days.

Mula sa orihinal na $100 million na offer, nabanggit ni Marquez na nadagdagan pa ito ng $50 million para sa kanilang ikalimang pagtatapat nila ni Pacquiao.

“When the Pacquiao people told me about the fifth fight for $150 million, I said ‘no more’. I retired and said no more. No return,” paliwanag nito.

“Maybe I want to play basketball, maybe I want to play football? – It’s a different sport. I have respect for the sport.” (JAT)