15 PSG sapol ng COVID

Tinamaan ng COVID-19 ang 15 miyembro ng Presidential Security Group (PSG).

Kinumpirma ito mismo ni PSG Commander Col. Randolf Cabangbang sa kabila ng matinding paghihigpit para sa kaligtasan ng mga nagbabantay sa Malacañang.

Sinabi ng opisyal na ang 15 PSG personnel na nagpositibo sa COVID-19 ay galing sa kanilang holiday break at pagbalik sa trabaho ay isinailalim sa COVID-test.

“PSG Task Force COVID-19 has recorded a number of positive cases for PSG personnel. These personnel were those who came from holiday break. After undergoing the mandatory quarantine for 7 days, they were administered RT-PCR Tests, and, 15 personnel have yielded positive test results,” ani Cabangbang.

Tiniyak ng PSG Chief na walang close contact ang mga nagpositibong PSG personnel kay Pangulong Rodrigo Duterte kaya walang peligro sa kalusugan ng presidente.

Binigyang-diin ni Cabangbang na bakunado lahat ang 15 PSG personnel na nagpositibo sa COVID test at wala ring sintomas ang mga ito.

“All personnel were fully vaccinated and are asymptomatic. This Command, through PSG Task Force COVID-19 is attending to these personnel in accordance with IATF/DOH protocols. They are not in any way detailed with the President,” dagdag ni Cabangbang.

Tiniyak ng PSG chief na mahigpit nilang sinusunod ang mga pag-iingat para maprotektahan laban sa anumang panganib si Pangulong Duterte.

Makakasiguro aniya ang publiko na malusog at malakas ang hanay ng PSG para maproteksiyonan ang presidente at upang maipagpatuloy nito ang mandato na magsilbi sa taongbayan.

“PSG is strictly adhering to the highest standards of performing its primary mandate, that is, to protect the Commander-in-Chief, our beloved President Rodrigo Roa Duterte,” wika ni Cabangbang. (Aileen Taliping)