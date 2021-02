15 PH hotel, spa nagningning sa Forbes

Kahit pa dumadaan sa pagsubok ang industriya ng turismo ngayong nararanasan ang pandemya, malaking pag-asa ang hatid ng pagkilala na tinanggap ng 15 hotel at spa sa Pilipinas sa ginanap na Forbes Travel Guide Star Award.

Ang nasabing parangal ay kumikilala sa best luxury hotel, restaurant at spa sa buong mundo. Sinagawa ng Forbes Travel Guide (FTG) ang kanilang survey bago ang COVID-19 pandemic at pagbisita naman ng mga evaluator sa panahon ng may restriction.

Nitong Pebrero 16 ay nilabas ang listahan ng mga establisimyento na swak sa panlasa ng kanilang mga evaluator.

Natanggap ng limang local hotel at 1 spa ang 5-Star rating, habang 6 hotel at 1 spa ang nabigyan ng 4-star rating.

Ang Makati Shangri-La Manila at Conrad Manila ay binigyan naman ng ‘recommended status’.

Kabilang sa mga hotel na ‘5-star awardees’ ay ang Marco Polo Ortigas Manila, Nüwa Manila sa City of Dreams, Manila’s luxury hot spot, Okada Manila, The Peninsula Manila, Sky Tower sa Solaire Resort & Casino, at Nüwa Spa Manila.

Habang ang mga 4-star awardee naman ay ang Hyatt Regency Manila City of Dreams, Nobu Hotel Manila, Raffles Makati, Retreat Spa sa Okada Manila, Shangri-La sa the Fort, Manila, Sofitel Philippine Plaza Manila, at Fairmont Makati.

Ayon sa Forbes Travel Guide, 75 % ng rating ng hotel ay ibinase sa kanilang serbisyo, pag-aalaga at pagmamalasakit ng kanilang mga staff, habang ang 25% naman ay dahil sa kalidad ng kanilang mga pasilidad.

Kabilang dito ang award ang health and hygiene protocol na sinusunod sa establisimyento, gayundin ang kanilang mga cleaning products and procedure, mask at mga personal protective equipment, ventilation, management accountability at health safety communication sa mga guest at empleyado.

Nalaman na upang ma-evaluate ang mga hotel, spa, at restaurant, ang mga FTG inspector ay naginspeksyon nang incognito o nanatili ang mga ito nang 3 araw at dalawang gabi sa mga hotel bilang mga regular na guest at nagbayad ng kanilang bill. (Juliet de Loza-Cudia)