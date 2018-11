15 pang Chinese arestado sa online gambling

NASAKOTE ng mga ahente ng NBI-Cyber Crime Division (CCD), ang may 15 pang Chinese national sangkot sa online gambling sa magkahiwalay na operasyon kamakailan sa Angeles City.

Iniharap sa mga mamamahayag ni NBI Dir. Dante Gierran ang mga suspek na sina Yu Size, Lin Hai Yang, Li Jun Qing, Yu Wen Quiao, Xiao Wen Lao, Cai Shut Rong. Lin Jingmin, Ju Shi Liu, Quo Zai Web, at Xiao Jian Zero na naaresto sa Angeles City noong Nobyembre 23. Habang naaresto naman si Pan Joanne, PanTaiyuan, Jie Ku, Shengbo Zhang, Jian Lou Zhou sa Alpha Grandview Condominium sa Malate, Maynila noong Nobyembre 22.

Nag-ugat ang operasyon ng NBI sa condominium matapos makatanggap ng reklamo sa grupo ng foreign nationals naninirahan sa Malate, kaya nagsagawa ng surveillance ang NBI at nang makumpirma ay nag-apply ng search warrant sa Manila RTC dahilan para maaresto ang lima. Sinampahan ng kasong pag­labag sa PD 1602 in relation to RA 10175 section par(c)(e) ng RA 8484 in relation to RA 10175,ang mga suspek sa Angeles Prosecutors Office at Manila Prosecutors Office.