15 nawawala sa pagbaha sa Japan

Umakyat na sa 15 katao ang iniulat na nawawala dahil sa malalaking pagbaha na nagresulta sa pagkasira ng maraming kalsada sa southern Japan.

Hinikayat na rin ng mga awtoridad ang libu-libong residente na lumikas na sa kanilang lugar dahil sa patuloy na pagtaas ng mga tubig baha.

Ayon sa Japan Meteorological Agency, naki­kita nila ang pagbagsak pa ng maraming ulan na hindi pa nararanasan sa Japan kahit kailan.

“It is an abnormal si­tuation with serious danger looming,” ayon sa weather bureau.

Nagbabala rin ang weather bureau ng mga pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga ilog sa ­Kyushu.

Tinaya na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa lugar hanggang ngayon (Biyernes).

Nabatid na nakapag-deploy na ang Japan ng may 7,500 pulis, rescue personnel at military sa mga apektadong lugar sa Kyushu.

Habang naka standby naman ang 40 helicopters para sa search operations sa sandaling gumanda na ang panahon.

Sinabi naman ni Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga na marami pa silang natanggap na impormasyon kaugnay sa mga nawawala pang tao bukod sa kumpirmadong 15 na nawawala.