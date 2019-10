15 minutes lang dapat! Panelo sinadyang umikot sa commute challenge

Imbes na halos apat na oras, 15 minuto lamang dapat umano ang biyahe ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo kung dumiretso agad ito ng Palasyo.

Matapos ang kanyang pagkasa sa commute challenge, nilahad ni Panelo na sinadya niyang dumaan sa Marikina para mag-commute, kahit pa ilang minuto na lang ang layo niya sa Malacañang.

“Four hours kasi umikot ako. Pero kung galing ako sa pinanggalingan ko, siguro in 15 minutes nandito na ako. Kasi nga kung alas singko ako umalis, can you imagine kung galing ka lang sa Gilmore (LRT station)… From Gilmore to here (New Executive Building), it will only take you 10 minutes, 15,” ayon kay Panelo sa press briefing matapos dumating sa Palasyo.

“Purposely, sinadya kong umikot yun para makita kung gaano ang tagal ng byahe, paano yung tao… how it will take them to ride in a jeep, puno,” aniya pa.

Sumatotal, apat na jeep at isang motorsiklo ang sinakyan ni Panelo bago makarating sa kanyang trabaho.

Umalis ito ng alas-5:15 ng umaga bago nakarating sa Palasyo bandang alas-8:46 ng umaga. (RP)