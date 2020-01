15 medical staff tinamaan ng coronavirus sa Wuhan

MAS mabilis sa inaasa­han ang pagkalat ng coronavirus, ngayong 25 na ang naitalang patay habang 830 na ang kumpirmadong tinamaan sa bansang China.

Ayon sa Chinese Centre for Disease Control, 15 na ang naitalang kaso ng mga medical staff na nagka-virus.

Batay naman kina Infectiology Specialist­ Yuen Kwok-yung at SARS Expert Zhong Nanshan, mas marami pa sa naiulat ang tunay­ na bilang ng mga apek­tadong doktor at nurse sa Wuhan City.

Wala pa kasing kumpirmasyon ng human-to-human transmission noong Disyembre 31, noong unang naiulat ang virus, hanggang matukoy na unidentified pathogen noong Enero 7, 2020.

“Many were not initially informed about the potential for people-to-person transmission and even now we don’t have enough protective gear, test kits and other supplies,” ayon naman sa hindi nagpatukoy na doktor sa Wuhan, sa ulat ng SCMP.

Sa ngayon, naka-lockdown na ang lahat ng mga transportasyon na papunta at paalis ng Wuhan, at pinayuhan na rin ang 11 milyong residente ng nasabing lungsod na umiwas muna sa mga kumpol ng tao at pampublikong pagtitipon. (RC)