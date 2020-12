15 ASG member tumiklop

Sumuko sa Joint Task Force Sulu ang 15 miyembro ng Abu Sayyaf Group, kabilang ang dalawang sub-leader ng mga ito, ayon sa Western Mindanao Command (Wesmincom).

“The two sub-leaders were identified as Alvin Yusop, a.k.a. Arab Puti under senior leader Radulan Sahiron; and Barahim Nurjahar under deceased senior leader Hatib Hajan Sawadjaan,” sinabi ni Wesmincom Commander Lt. Gen. Corleto Vinluan.

Dagdag pa ng militar, sangkot umano si Arab Puti sa kidnapping operation at nagsilbing close-in aide ni Sahiron. Kinumbinsi umano siya ng kanyang pamilya na sumuko dahil nagkaroon ng stroke ang kanyang ina.

Samantala, si Barahim Nurjahar naman ang sinasabing nasa likod ng kidnapping ng kapatid ng mayor ng Sulu, ayon sa Wesmincom.

Lumapit ito sa Moro Islamic Liberation Front Jikiri faction na siyang naglapit sa kanya sa militar.

Kabilang pa sa sumuko sina Muarip at Hatimil Adja, mga anak ni ASG sub-leader Apoh Mike. (Kiko Cueto)