15 araw family, medical leave tinulak ni Revilla

Naghain si Senador Ramon ‘Bong’ Revilla Jr. ng panukalang “Family and Medical Leave Act of 2022,” na nagbibigay ng 15 araw na paid leave kada taon sa mga empelyado kapag may malubhang karamdaman ang miyembro ng kanyang pamilya.

Sa ilalim ng panukala ni Revilla, tinitiyak makakatanggap pa rin ng suweldo ang mga empleyadong gagamit ng kanilang Family and Medical Leave.

Sabi ng senador, inaral niya ang mga dagok na kinakailangang pagdaanan ng bawat pamilyang may miyembrong may matinding sakit at napag-alaman niya na ang mahabang gamutan ay nagiging dahilan ng pagkaubos ng sick leaves o vacation leaves ng mga empleyado.

“Isang malaking tulong kung bibigyan natin sila ng ilang araw sa isang taon na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay upang maalagaan at asikasuhin. Huwag naman nating ipagkait sa kanila ang panahong ito lalo’t madami sa kanila ay may nalalabi na lamang na araw upang magsama-sama,” saad pa ng senador. (Dindo Matining)