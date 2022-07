15-anyos vlogger napundar P1.2M bahay

Sa edad na 15-anyos ay nakapagpundar na agad ng bahay para sa kanyang pamilya ang isang dalagita sa pamamagitan ng pagiging YouTube content creator.

Ipinagmalaki ni Rosanne Sabas Pugal, 42-anyos, sa social media ang kanyang anak na si Love Marie dahil sa naipatayo nitong bahay para sa kanilang pamilya.

“My 15 year old daughter po ang nagpatayo ng bahay namin ‘di kalakihan 36 sqm lot area 2 storey plus roofdeck, 4 bedrooms and 2 CR and bath,” saad ni Rosanne sa kanyang post sa FB group na Home Buddies.

“Nagsimula gumawa ng content August of 2020, nakaipon at siya na rin ang sumoporta sa lahat ng pa­ngangailangan ng pamilya noong panahon ng pandemya,” saad pa ng proud mom.

Sa pa­nayam ng PEP, ikinuwento ni Love Marie na ang content niya sa YouTube ay tungkol sa video game na Gacha Life at mga short video animation ng mga anime character. Kilala siya bilang si Squishy Crafty Slime sa YouTube at may 180,000 subscriber.

Bukod sa pagiging YouTuber, rumaraket din ang dalaga bilang online seller, at isa ring honor student.

Sa kanyang pagsisikap, naipatayo niya ng tig-P1.2 mil­yon na bahay ang kanyang pamilya. (Mark Joven Delantar)