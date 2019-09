15-anyos na anak tinakas ng kapitbahay

Dear Atty. Claire,

Sana po ay matulungan niyo ako dahil ang anak ko na babae na 15 years old pa lamang ay niyayang magtanan ng kapitbahay namin na 26 years old na.

Gusto ko na pong pabalikin ang anak ko ngunit pinipigilan po nu’ng lalaki at tinakot po na magpapakamatay siya kapag naki­paghiwalay kaya po natakot din ang anak ko na sumama kaagad sa akin. Sabi ng anak ko na mahal daw niya ‘yung lalaki at may nangyari na raw sa kanila. Dahil siya ang unang lalaki na nakagalaw sa kanya kaya nangako na pakakasalan siya.

Sa ngayon po ay nababalitaan namin na may iba na namang GF ‘yung lalaki pero ayaw naman niyang paalisin ang anak ko sa bahay nila. Ano po ang gagawin ko? Naaawa ako sa anak ko at gusto ko na siyang kunin.

Please help me po.

Samantha,

Tunay na masakit para sa isang ina na ang sariling anak na menor de edad ay maharap sa ganyang sitwasyon kung saan ay madalas na madarang ang kabataan sa mga pangako ng pagmamahal lalo pa na hindi pa nila tunay na alam ang kanilang kinasasangkutan.

Una, kausapin mo muna ang anak mo nang maaayos at alamin ang nais niya.

Sa edad na 15 years old ay naniniwala ako na hindi pa niya batid ang lahat-lahat tungkol sa buhay may asawa at nadadala lamang siya sa pangako ng lalaki at pananakot nito na magpapakamatay siya kapag nakipaghiwalay sa kanya.

Kung sa tingin mo ay ang lalaki ang tunay na naging sanhi upang umalis ang anak mo at sumama sa kanya kahit alam ng lalaki na hindi naman niya kayang pakasalan ang anak mo dahil menor de edad pa ito at kung ninais din ng lalaki na magkaroon sila ng pagtatalik ay maaari kang dumulog sa PNP Women’s Desk o kaya sa abogado upang sampahan ng kasong consented abduction ang lalaki.

Ayon kasi sa Article 343 ng Revised Penal Code ay ang pagkuha sa isang virgin na babae na may edad na hihigit sa 12 pero bababa sa edad na 18, may pagsang-ayon mula sa biktima at ang pagkuha ay upang maisagawa ang isang mahalay na pagnanasa ay maaaring kasuhan (lewd designs) ng consented abduction.

Kung dahil sa edad ng anak mo ay inakit siya ng lalaki upang makipagtalik sa kanya ay maaari mo ring sampahan ng simple seduction.

Ayon sa ating batas ay maaari mong sampahan ang lalaki ng seduction kung ang mga elementong ito ay mapapatunayan: Article 388 ng Revised Penal Code, ang elemento ng simple seduction ay ang mga sumusunod:

1. That the offended party is over 12 and under 18 years of age;

2. That she must be of good reputation, single or widow;

3. That the offender has sexual intercourse with her; and

4. That it is committed by means of deceit. (may panloloko).

Hindi rin makakaiwas ang lalaki sa kasong violation of RA 7610 o Anti Child Abuse Act.

Ipagdarasal ko na maging maayos ang iyong anak.