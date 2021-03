15-anyos Indonesian dinukot ng ASG, sinagip

Nasagip ng militar sa Tawi-Tawi ang 15-anyos na Indonesian national na binihag ng Abu Sayyaf Group (ASG) habang nadakip naman ang umano’y lider nito na responsable sa kidnapping, ayon sa ulat ng opisyal ng Philippine Army.

Sa pahayag ng hepe ng Western Mindanao Command (Wesmincom) na si Lt. General Corleto Vinluan Jr. kahapon, nasagip ng tropa ang menor de edad na biktima sa Kalupag Island sa bayan ng Languyan, alas-6:30 ng umaga.

“Currently, the rescued Indo kidnap victim is at the headquarters of the 2nd Marine Brigade for medical procedure and debriefing,” ani Vinluan.

Naaresto naman ang abductor ng biktima na nakilalang si Majan Sahidjuan, alyas ‘Apo Mike’. Sugatan ito sa naganap na engkuwentro laban sa mga sundalo at iniwan ng kanyang mga kasamahan. (Edwin Balasa)