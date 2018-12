Disyembre na kaya naman wala nang makapipigil sa pagdating ng Pasko. At habang excited ang mga bata sa mga regalo at bagong damit na makukuha nila, tayo namang mga manggagawa ay nag-aabang sa matatanggap na ‘mandatory’ 13th month pay mula sa ating mga amo at pinagtatrabahuhan.

Mapalad ang ibang empleyado na maganda ang takbo ng kanilang kompanya dahil mala­mang na hindi lang 13th month pay ang makukuha nila. Ang ibang galanteng amo na hindi kuripot at marunong mag-share ng kita ng kanilang negosyo, nakapagbibigay pa ng 14th month pay o Christmas bonus.

Kabilang ang mga kawani ng gobyerno sa mga hanggang tenga ang ngiti ngayong Pasko. Bukod kasi sa year end at Christmas bonus na katumbas ng isang buwang sahod, aba’y mayroon pa silang P5,000 cash gift. But wait there’s more!

Kung papalarin pa at may savings ang ahensiya na kanilang kinabibilangan, may bonus pa silang puwedeng makuha na hindi hihigit sa P25,000 ngayong Dis­yembre, na tinatawag na Collective Negotiation Agreement (CNA) incentive.

Ang ibang sangay ng gobyerno na co-equal branch tulad ng Senado, Kamara de Representantes, at Korte Suprema, puwede ring magbigay ng iba pang bonus na maaaring mahugot sa natitira nilang pondo para sa 2018. Kaysa nga naman ibalik sa kaban ng bayan, tiyak na uubusin na lang nila ito. Kung mabait ang kanilang mga opisyal, puwedeng ambunan nila ang mga kawani. Ngunit kung ganid naman, baka humanap lang ng paraan ang mga buraot kung papaano palalabasin na nagastos kuno ng ahensiya ang natitirang pondo pero ang totoo eh sa bulsa lang nila mapupunta.

Ngayon nga, may panukala si Senate President Tito Sotto na gawing mandatory sa mga kompanya ang magbigay ng 14th month pay, bukod pa sa 13th month pay. Pero dahil katumbas ng isang buwang sahod ang 14th month pay, natural lang na maraming employer ang papalag, lalo na ang mga hindi naman kalakihan ang kita.

Kung may mekanismo na maaaring magamit upang malaman kung sino ang mga kompan­ya na may kakayahan na magbigay ng 14th month pay, why not coconut ika nga. Pero hindi naman siguro dapat pilitin at obligahin ang ibang kompanya na magbigay ng 14th month o Christmas bonus kung talagang gipit ang kanilang pisi. Baka kasi kapag pinilit, magiging happy nga ang mga kawani na may 13th at 14th month sa Pasko, pero pagsapit naman ng bagong taon eh mawalan naman sila ng trabaho dahil magbabawas ng empleyado o tuluyang nagsara na ang kompanya.

Pero dito sa atin sa Pili­pinas, dapat malaman ng mga manggagawa na naipatupad ang batas na nag-oobliga sa mga kompanya at mga amo na magbigay ng 13th month pay sa bisa ng Presidential Degree 851 na inilabas noong 1975 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Naisipan ni Marcos na magpatupad ng 13th month pay para maipakita ang malasakit sa mga manggagawa sa Kapaskuhan dahil bigo noon na maaprubahan ang taas-sahod ng mga manggagawa mula pa nung 1970. Sa naturang kautusan, nakasaad na ang 13th month pay ay dapat ibigay bago sumapit ang Disyembre 24, ng bawat taon, at hanggang ngayon nga ay tinatamasa nating mga manggagawa.

Pagkaraan ng apat na dekada, panahon na nga bang magkaroon naman ng mandatory 14th month pay? Iyan ang dapat pakaabangan. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”