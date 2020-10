14M Pinoy delikado sa tsunami -DOST

Nangangamba ang Department of Science and Technology (DOST) na posibleng malagay sa panganib ang nasa 10-14 milyong mga Pinoy matapos mapag-aralang prone sa tsunami ang Pilipinas.

Ayon kay DOST Undersecretary Renato Solidum, Jr. kailangang maging handa ang lahat ng local government units (LGU) at makapagplano sakaling bumuhos ang napakalaking kalamidad kasabay nito ang tugon sa World Tsunami Day na magaganap sa November 5.

“Based on studies, there are about 10-14 million people living near the shores that may be hit if a tsunami happens,” ayon kay Solidum.

Nilinaw nito na naganap ang tsunami noon pang 400-taon na kung saan walang natira sa mga gamit ng mga residenteng naninirahan malapit sa baybay dagat habang naganap naman noong August 17, 1976 ang matinding pagyanig na magnitude 8.1 na Moro Gulf earthquake na kumitil ng nasa 8,000 katao.

Mayroon umanong isa pang klase na tinatawag na distant tsunami na kung saan magkakaroon pa ng pagkakataon ang mga tao na makapaghanda sa loob ng 26-oras bago nito marating ang baybayin.

“One must remember the three signs that a tsunami is approaching: “Shake, Drop, and Roar,” ayon pa kay Solidum na ang ibig sabihin ay mararamdaman kapag may paparating na lindol o pag-uga ng lupa; makikita ang pagbagsak ng tubig at makakarinig ng kakaibang tunog. (Vick Aquino)