142 OFW mula Myanmar, Laos, Cambodia nakauwi na

Nasa Pilipinas na ang 142 repatriated Pinoy mula Myanmar, Laos at Cambodia.

Dumating ang mga returning overseas Filipino worker sa Mactan-Cebu International Airport pasado alas-4:00 ng hapon nitong Huwebes.

Ayon sa Department of Foreign Affairs, 67 sa kabuuang bilang ay mula Cambodia, 50 ang mula Laos at 25 ang mula Myanmar.

Anang ahensya, karamihan sa mga napauwing Pinoy ay nasibak sa trabaho. Binigyan naman umano nila ng financial assistance ang mga ito.

“The returnees will undergo mandatory facility quarantine in Cebu and RT-PCR testing before ferrying them back to their respective provinces with the help of the One-Stop-Shop for overseas Filipino,” saad ng ahensya sa isang pahayag.