14 todas sa kalamidad

Kasunod ng iba’t ibang lumabas na bilang ng mga nasawi dahil sa paghagupit ni bagyong ‘Ulysses’ sa Luzon, nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang beripikado ng mga local government unit (LGU) ay nasa 14 kataong nasawi.

Gayunman sa pulong na sinagawa kahapon matapos ang pananalasa ng bagyo, inulat ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año na may 14 na nasawi, habang si Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Gen. Gilbert Gapay, na namuno sa search, rescue and retrieval ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ay sinabing may narekober silang 39 mga labi.

Samantala, si Philippine National Police (PNP) chief Gen. Debold Sinas ay inulat na may 26 na patay.

Paliwanag ni Roque, ayon sa datos nitong Biyernes ng umaga nasa 14 ang death toll na bineripika ng lokal na pamahalaan.

“Kaya lang po nagkakaiba-iba ang figures dahil subject po ito sa local government confirmation,” sabi ni Roque. “Bagamat tatlo pong numero ang sinabi ngayong araw, ang controlling po ay LGU verified.” (Kiko Cueto)