14 miyembro ng BIFF bumigay sa militar

Sumuko sa militar nitong Lunes sa Midsayap, North Cotabato ang 14 indibidwal na hinihinalang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).

Ayon kay 34th Infantry Battalion commanding officer Lt. Col. Edgardo Vilchez Jr., 13 sa mga sumuko ang miyembro ng BIFF sa ilalim, ng isang Commander Malayo.

Samantala, ang ika-14 na sumuko ay kinilala bilang si Nick Taro, na isa umanong field commander at sumuko sa Northern Kabuntalan, Maguindanao.

“The surrender of BIFF members and a field commander serves as a huge setback to the BIFF,” wika ni Vilchez.

Isinuko rin ng mga BIFF member ang kanilang mga armas, na walong M1 Garand rifle, isang Springfield Caliber 30 sniper, isang 7.62 mm M14 rifle, isang M16, isang rocket propelled grenade launcher, tatlong caliber .45 pistol at mga bala. (MJD)