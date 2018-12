14 korona nakopo ng ‘Pinas sa mga pageant

UMAABOT pa lamang sa 14 na korona ang naiuuwi ng ating mga kandidata sa mga ‘beauty pageant’ sa buong mundo, simula noong taong 1964. At kung papalaring manalo ang ating pambato sa gaganaping Miss Universe ngayong Disyembre 17, 2018, na si Catriona Gray ay magiging 15 na.

Sa ating pananaliksik, tatlo ang naiuwing korona sa Pilipinas ng ating mga pambato sa Miss Universe noong taong 1969, 1973, at 2015; isa sa Miss World (2013); anim sa Miss International (1964, 1970, 1979, 2005, 2013, 2016), at apat sa Miss Earth sa mga taong 2008, 2014, 2015, at 2017.

Gloria Diaz, unang Pinay na Miss Universe

Si Gloria Diaz ang kauna-unahang Pinay at pangatlong Asian na nakapag-uwi ng korona sa bansa sa 18th Miss Universe noong Hulyo 19, 1969, na ginanap sa Miami Beach Auditorium sa Miami Beach, Florida, United States.

Siya ay kinoronahan ni Martha Vasconcellos ng Brazil at tinalo niya ang 60 contestant mula sa iba’t ibang bansa. Dahil dito ay naging tanyag si Diaz at nabansagan siyang ‘Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa’.

Taong 1973 naman nang magwagi bilang Miss Universe sa 22nd Miss Universe pageant si Margarita ‘Margie’ Moran. Ang patimpalak ay ginanap sa Odeon of Herodes Atticus in Athens, Greece. Siya ay kinoronahan ni Kerry Anne Wells ng Australia.

Miss Universe 2015

Makalipas ang halos ilang dekada ay muling pumailanlang ang ating bansa nang muling mabawi ng ating pambatong si Pia Wurtzbach ang korona sa Miss Universe na siyang ika-64 na Miss Universe pageant, na ginanap noong Disyembre 20, 2015 sa The AXIS sa Las Vegas, Nevada, United States.

Sa pagtatapos ng patimpalak, mula sa walumpung kandidatang naglaban-laban para sa titulo ay ipinasa ni Paulina Vega ng Colombia ang korona kay Pia Wurtzbach ng Pilipinas.

Naging kontrobresiyal pa ang patimpalak nang makatanggap ang broadcast ng worldwide media attention dahil sa pagkakamali ni Steve Harvey sa pag-aanunisyo ng pangalan ng nanalo, dahil ang pangalan ni Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia, ang kanyang binigkas.

Habang ito ay kinokoronahan, bumalik si Harvey sa entablado at sinabing kailangan niyang humingi ng tawad. Aniya si Miss Colombia ang first runner-up at si Miss Philippines ang talagang nanalo.

Inamin niya kalaunan na nalito siya sa pagbabasa ng pangalan ng nanalo dahil ang parehong pangalan ay nasa card at ang napansin lang niya ang ‘1st’ sa pangalan ni Miss Colombia.

Catriona Gray, nag-trending sa ‘Lava walk’

Sa gaganaping Miss Universe nga­yong taon, kung papalarin na manalo bilang Miss universe 2018 ang ating pambato na si Catriona Gray, ay magi­ging 15 na ang korona ng Pilipinas sa pageant.

Nabatid na dalawang ‘prestigious crown’ ang hawak ngayon ni Miss Universe Philippines 2018 Catriona Gray na kilala sa kanyang ‘Lava walk’, matapos na unang napanalunan ang Miss Philippines World 2016 at nitong nakaraang Marso 18, kinoronahan siyang bagong Miss Universe Philippines 2018 sa katatapos lamang na Binibi­ning Pilipinas beauty pageant na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nakaabot siya hanggang Top 5 nang lumaban sa Miss World 2016 na ginanap sa Maryland, USA.

Madalas ay mula sa beauty pageant camps (Aces and Queens at Kagandahang Flores) ang mga nakakakuha ng korona sa mga national pageants gaya ng Binibining Pilipinas o Miss World Philippines, pero mas pinili ni Gray na maging independent candidate sa pagsali niya sa Binibining Pilipinas 2018 sa dahilan nais umano niyang makapili ng mga taong gusto niyang makatrabaho gaya ng mga stylist, make-up artist at designer.

Ang 67th Miss Universe pageant ngayong 2018 ay inaasahang gagana­pin sa Diyembre 17, 2018, sa Muang Thong Thani in Bangkok, Thailand. At ang magho-host muli ay ang comedian na si Steve Harvey, kasama si supermodel Ashley Graham, na lalahukan ng mga contestant mula sa 95 bansa at ‘territory’.

Ang Miss Universe ay taunang international beauty contest na pinapatakbo ng Miss Universe Organization. Ang contest ay sinimulan noong 1952 ng California clothing company Pacific Mills. Ang pageant ay naging parte ng Kayser-Roth at Gulf+Western industry, bago makuha ni Donald Trump noong 1996 at ngayon ay kasalukuyang pagmamay-ari ng WME/IMG.

Habang ang Miss World ang itinuturing na pinakamatandang major international beauty pageant. Binuo ito ni Eric Morley sa United Kingdom noong 1951. Nang mamatay si Morley noong 2000, ang kanyang biyuda na si Julia Morley ang isa na nangasiwa sa pageant.

At ang Miss International, o tinata­wag ding ‘Miss International Beauty’ ay isang Tokyo-based international beauty pageant na itinatag ng The Internatio­nal Culture Association. Ang pageant ay unang ginanap noong 1960.

Samantalang ang Miss Earth ay isang taunang pageant na inoorganisa ng Philippine-based Carousel Productions sa pamamagitan ng Miss Earth Foundation. Ang pageant ay unang ginanap noong 2001. Ang apat na pa­geant ay tinaguriang ‘Big Four.’

Pilipinas namamayagpag sa mga beauty queen

Ang Pilipinas ang pangatlong bansa na may panalo sa bawat isa sa Big Four pageant. Sa kasalukuyan ay mayroon itong anim na Miss International crown, apat na Miss Earth crown, tatlong Miss Universe crown, at isang Miss World crown.

Sa pagkapanalo nito sa Miss World 2013, Miss International 2013, Miss Earth 2014, Miss Earth 2015, at Miss Universe 2015, ang Pilipinas ang na­ging pinakamabilis na bansa na nakakuha ng panalo sa apat na malala­king titulo dahil nakamit nito ang mga iyon sa loob lamang ng tatlong taon.

Ipinagpatuloy ng bansa ang panalo matapos nitong magwagi sa Miss International 2016 at Miss Earth 2017 kung saan ito ang kasalukuyang humahawak ng karangalan bilang pinakamahabang sunod-sunod na panalo sa lahat ng apat na naglalakihang patimpalak.