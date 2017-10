14 katao, patay sa car bombs sa Somalia

Tinatayang 14 katao ang patay sa car bombings sa Mogadishu, Somalia nitong Sabado, ilang linggo matapos sumabog ang isang truck bomb na kumitil sa buhay ng 358 katao at itinuring na ‘deadliest attack’ sa nasabing magulong bansa.

Matapos ang pagsabog ay narinig naman ng mga testigo ang putukan sa Nasa Hablod Hotel 2 kung saan naghasik ng lagim ang mga terorista.

“About 14 people, most of them civilians, were confirmed dead so far and the security forces are still working to ensure the area is clear, “ayon kay security official Mohamed Moalim Adan.

Patuloy ang putukan sa loob ng hotel kung saan nakulong ang dalawang gunmen na kaanib ng Shabaab Islamist group. Isang senior police official at isang dating MP ang kabilang sa napatay.

Inako na ng Shabaab, grupong kaalyado ng Al-Qaeda, ang pambobomba at atake sa hotel.

Nagsimula ang pag-atake nang pasabugin ang car bomb malapit sa entrance ng hotel, kasunod nito ang pagsabog ng minibus na puno ng explosives sa kalapit na intersection.