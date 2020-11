14 eroplano ginarahe, sibakan nakaamba! Cebupac –Gokongwei lugi lumobo sa P14B

Ginarahe na ng Cebu Pacific ng mga Gokongwei ang 14eroplano nito sa Australia habang patuloy itong nakikipagnegosasyon sa mga supplier at nagplaplanong magtanggal ng tauhan dahil sa pagkalugi at umabot na sa P14.7 bilyon ang net loss nito sa katapusan ng Setyembre.

May 75 eroplano ang Cebu Pacific at kade-deliver lang ng isang bagong A321 na eroplano dito nitong Hunyo.

Sa sobrang tumal ng biyahe, ginarahe na ng kompanya ang 14 na eroplano sa Asia Pacific Aircraft Storage sa Alice Springs sa Australia nitong September 30, 2020.

Noong third quarter lamang ng taon ay P5.5 bilyon ang itinalang net loss ng Cebu Pacific at bumagsak ang nabebentang tiket nito sa P379 milyon samantalang nasa P13.2 bilyon ito noong third quarter ng 2019.

Naniniwala naman ang Cebu Pacific na kakayanin nitong makakalap ng pondo pag kailangan pa, nagbabawas na ito ng mga gastusin para makaraos.

“The Group is actively engaged in planning and executing various measures to mitigate the impact of the COVID-19 global pandemic on its business operations. These include negotiations with key suppliers on capital expenditure commitments and related cash flows, as well as with other suppliers and stakeholders as they impact the Group’s cash flows. It is further engaged in the planning staff rightsizing in addition to further optimization and digitalization of processes,” sabi ng Cebu Pacific sa disclosure nito sa Philippine Stock Exchange.

Nagbawas na ng mga tao ang Cebu Pacific ngayong taon. Bagamat hindi nito sinabi kung ilan, P205.1 milyon na ang ginastos nito para bayaran ang mga empleyadong na-retrench nitong September 30, 2020. (Eileen Mencias)