14 day lockdown sa pasaway na barangay -Nograles

Hinimok ni Cabinet Secretary Karlo Nograles ang mga local government units (LGUs) na magpatupad ng mas mahabang quarantine sa kanilang mga nasasakupan kapag maraming kaso ng COVID-19.

Sa panayam kay Nograles na siya ring co-chairperson of the Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases sa DZBB, iginiit niya ang pangangailangan ng LGUs na mag-implementa ng 14-day lockdown dahil ang incubation period ng Covid-19 ay tumatagal ng dalawang linggo.