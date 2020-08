14 araw pahinga, balik ECQ hiniling: Palasyo binutata mga frontliner

Hindi pinatos ng Malakanyang ang panawagan na muling ibalik sa enhanced community quarantine (ECQ) ang Metro Manila kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19.

“The strict lockdown in Metro Manila has served its purpose, and we need to intensify other strategies,” ayon kay Presidential spokesperson Harry Roque.

“Community quarantine alone, we repeat, is an insufficient response in controlling COVID-19. We are scaling up hospital capacity by increasing allocation of COVID-dedicated beds while hiring more doctors, nurses, and medical-personnel,” dagdag pa ni Roque.

Ang pahayag ay ginawa ni Roque , bilang tugon sa panawagan ni Philippine College of Physicians vice president Dr. Maricar Limpin na ipatupad sa Metro Manila ang ECQ kahit na dalawang linggo para magkaroon sila ng “breathing space” dahil sa walang patid na pagdating ng mga pasyente ng COVID sa mga pagamutan.

Sinabi pa ni Roque na naiintindihan ng Palasyo ang delikadong pagbabalanse sa pagitan ng public health at economic health ng bansa kung saan ang Metro Manila at CALABARZON ay kumakatawan sa 67% ng ating ekonomiya.

Kahapon ay umapela ang mga medical professional na muling ilatag ang ECQ simula August 1 hanggang 15 sa Mega Manila kabilang na ang National Capital Region, Region III (Central Luzon) at Region IV-A (Calabarzon) para muling magawa ang ilang hakbang para labanan ang COVID-19.

Sa press conference ng Philippine College of Physicians, nasa 40 medical societies ang humiling kay Pangulong Rodrigo Duterte, COVID-19 chief implementer Carlito Galvez Jr., at Health Secretary Francisco Duque na isailalim sa ECQ ang NCR dahil halos nasa maximum capacity na ang mga hospital at nangangailangan na ng timeout para maipatupad ang mas mahigpit na quarantine.

Pagod na aniya ang mga health worker hanggang sa ambulance driver at marami sa kanila ang dinapuan na rin ng COVID19 kung saan umabot na sa 4,500 doctor, nurse at iba pang health workers.

“Kung kami po ay napapagod na, huwag ninyong hintayin na bumagsak lahat kami. ‘Pag bumagsak lahat kami papaano na po mamamayang Pilipino?” dagdag ni Limpin.

“Bubulusok dami ng magkakaroon ng COVID-19 at ang pinakamahirap, marami tayong itataboy na pasyente dahil ‘di na kakayanin ng ospital na tumanggap pa ng higit sa kung ano meron tayo,” dagdag nito.

Ayon naman kay Philippine Medical Association President Jose Santiago, nagkaisa ang mga healthcare workers na naglabas na ng distress signal na kung saan tumataas ang bilang ng mga nahahawa na halos hindi na kayong gamutin pa sa mga ospital.