13M Moderna bakuna darating ng Hunyo sa PH

APRUBADO na ng Moderna Inc. ang pagsu-suplay sa Pilipinas ng 13 milyong dose ng COVID-19 vaccine at inaasahang unang darating sa kalagitnaan ng taong 2021.

Tatrabahuhin pa ng kompanya ang mga kinakailangang dokumento bago isagawa ang distribusyon ng bakunang gawa ng Moderna.

“We thank the government and the private sector for their collaboration to bring the COVID-19 Vaccine Moderna to the Philippines,” batay sa inilabas na statement ni Mo­derna chief executive officer Stephane Bancel.

Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kahapon ang magandang balitang ito mula sa Moderna.

“Ang gobyerno, they just were able to conclude mga 13 million doses so malaking bagay ‘yan,” pahayag ni Romualdez sa panayam sa radio kahapon.

“Hopefully darating ‘yan by June of this year,” dagdag nito.

Ang Moderna na isang American company at COVID-19 vaccine nito ay nagpapamalas ng 94% efficacy matapos isa­gawa ang ilang human trial.