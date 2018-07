139 biktima ng human smuggling nasagip sa Bataan

NASAGIP ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine Coast Guard (PCG) ang mahigit kumulang na 139 katao na karamihan ay pawang mga taga-Olongapo City na lulan ng isang passenger ship patungong bansang Micronesia kahapon nang madaling-araw.

Sa impormasyon na nakalap ng Abante, walang mga kaukulang dokumento ang nasabing mga pasahero at hindi dumaan sa tamang proseso.

Ilan sa mga pasahero umano ang nagpasaklolo sa mga awtoridad matapos ma-stranded ng tatlong araw sa Orion Port ng Bataan.

Wala umano silang pagkain na maayos at tulugan dagdag pa ang mainit na temperatura sa loob ng barko dahil sa kawalan ng kuryente.

Bandang alas-kuwatro nang madaling-araw nang magdatingan ang mga operatiba ng NBI at PCG at isa-isang pinababa ang mga pasahero at nirekisa ang mga hawak na dokumento.

Samantala, nabatid mula sa mapagkakatiwalaang source na ang mga nasabing pasahero ay magtatrabaho bilang performers, waiter, disc jockey at iba pang posisyon sa naturang bansa.

Lumabas sa imbestigasyon na ang barko ay pag-aari umano ng Fah­renheit Company Ltd., na nakabase sa Subic Bay Freeport Zone (SBFZ).