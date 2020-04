135 dayuhan tengga sa Negros Oriental

Hindi na pinayagang lumabas pa ng Negros Oriental ang may 135 foreigners matapos makansela ang kanilang biyahe patungong Metro Manila at Cebu makaraang ideklara na ang 14-days enhanced community quarantine (ECQ) dahil sa coronavirus disease 2019 (Covid-19) crisis.

Ayon kay City Tourism Officer Jacqueline Antonio, nananatili ang mga dayuhan mula sa iba’t ibang bansa sa mga resort at hindi na pinayagan pang umalis bunsod ng pinaiiral na ECQ.

“Have opted to stay here, some with their families, in resorts and Air BnB accommodations,” ayon kay Antonio.

Kinansela na rin ang ilang flights at hinayaang manatili ang mga dayuhan at turista at binigyan ng quarantine pass para lamang makabili sa labas.

Nabatid na nagbigay ng penalty waive ang Bureau of Immigration para sa mga expired visas maliban lamang sa mga visa na paso na bago pa ipatupad ang enhanced community quarantine. (Vick Aquino)