133 nabiyayaan ng trabaho sa EDSA Day job fair

Nakinabang sa Department of Labor and Employment (DOLE) mula sa Trabaho, Negosyo, Kabuhayan (TNK) job fair ang kabuuang 133 naghahanap ng trabaho mula sa 1,104 aplikante na nakuha sa Hired-On-The-Spot (HOTS) sa Quezon City bilang pagdiriwang ng 32 taong a­nibersaryo ng EDSA ­People Power Re­volution.

Sa ulat ng Bureau of Local Employment (BLE), ang job fair ay nakapagtala ng may kabuuang 16,156 bakanteng mga trabaho, 4,156 dito ay sa lokal at 12,000 sa ibayong dagat mula sa 51 na lumahok na mga employer. Naitala din ang kabuuang 2,101 mga ‘near hire’ application.

‘Near hires’ ay mga aplikante ng trabaho na maituturing na natanggap ngunit kaila­ngan pang magsumite ng karagdagan o kulang na mga requirement o kailangan dumaan sa interbyu o pagsusulit. Maaari silang matanggap o ilagay depende sa kalalabasan ng kanilang interbyu at pagsunod sa mga pre-employment requirement ng kumpanyang kumukuha.

Kabilang sa mara­ming mga bakanteng trabaho sa lokal ay ang promo staff/specialist, fi­nishing mason, cashier, merchandiser, at sales clerk mula sa mga kompanyang DDT Konstract, Inc., Mercury Drug, CNT Promo at Ads, Fineco Management Corp., at Humble Beginnings.

Sa nasabing kaganapan, 23 mga balik-manggagawa OFW ang nabig­yan ng iDOLE OFW cards; habang 102 ang natulungan sa pamamagitan ng Assist WELL program. (Mina A­quino)