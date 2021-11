13 taon nang tigang: Janice ayaw na sa lalake

Umaasa pa rin si Gelli de Belen na may darating na lalake na maging katuwang sa buhay ng ate niyang si Janice.

“Ang gusto ko sana ‘yung lalaking matatanggap siya kung ano siya, kasi kakaiba rin iyan. Kung ano siya, sino siya. Kasi kakaiba yan si sis,” sagot ni Gelli nang tanungin siya tungkol sa dream guy niya para sa kapatid sa birthday celebration nito sa “Magandang Buhay.”

“Gusto ko lang rin ‘yung somebody who will make her a better person. I mean she is a good person as it is, but if you can meet somebody who will enhance who you are, why not, right?” dagdag ni Gelli.

Ngunit kung si Janice ang tatanungin, solve na raw siya sa buhay at hindi na kailangan pa ng partner.

“Okay naman ako. Keri naman,” saad niya.

Sabi ni Janice, maraming humihiling na sana magkaroon pa siya ng katuwang sa buhay, tulad ng mga taong bumati sa kanya sa programa na sina Direk Don Cuaresma at hairstylist na si Bambi Fuentes.

“Alam mo marami ang nagwi-wish niyan para sa akin. Pero marami naman akong love. I’m giving it away to my friends, to everybody. Why to only one person when you can give it to a lot? I am so happy with what I am doing now. I am so happy with the freedom that I have,” sabi ni Janice.

Pagpapatuloy pa ng beteranang aktres, “Kasi feeling ko medyo madamot na rin ako. Madamot na ako sa oras ko. Ayaw ko na makisama, ayaw ko na makibagay, ayaw ko na manimbang. Okay na ‘yon sa akin. Gagawin ko sa work pero ‘yung gagawin na ganyan (sa relasyon) parang ‘di ko na kaya. Kasi I’ve been what? I’ve been single for 13 years. So I’ve been doing things on my own. So parang feeling ko kung 13 years kinaya ko eh, ‘di okay naman ako. Keri naman.”

Eh kahit naman walang love life ay nakapa-busy ni Janice. Sa kasalukuyan ay napapanood siya bilang choosegado sa “Reina ng Tahanan” sa “It’s Showtime” na magtatapos ngayong Nobyembre. Napapanood din siya minsan sa “Magandang Buhay” bilang co-host nina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros habang patuloy pa rin siyang napapanood gabi-gabi sa hit serye na “La Vida Lena.” (Dondon Sermino)