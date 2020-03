13 senador kasado sa panukalang extra-power ni Duterte

Labingtatlong senador mula sa kabuuang 24 miyembro ng Senado ang naging co-author ng isang panukala na magbibigay kay Pangulong Rodrigo Duterte ng karagdagang kapangyarihan para tugunan ang coronavirus disease 2019 (Covid-19) crisis.

Sa special session ng Senado, idineklara ni Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang lahat na senador na dumalo sa sesyon na co-authors ng Senate Bill 1413 o We Heal as One Act.

“With the approval of the body, all members present are made co-authors of the said bill, Senate Bill 1413,” deklara ni Sotto na siyang nanguna sa paghahain ng panukala kasama si Senadora Pia Cayetano.

Bukod kay Sotto at Cayetano, ang 10 iba pang senador na dumalo sa sesyon ay sina Senate Pro Tempore Ralph Recto, Senators Sherwin Gathcalian, Christopher “Bong” Go, Richard Gordon, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Grace Poe, Ramon “Bong’ Revilla Jr., at Francis Tolentino.

Bagama’t absent sa sesyon, nagpadala naman ng liham si Senadora Cynthia Villar na nagsasaad ng kanyang intensiyon na maging co-author din ng panukala. (Dindo Matining)