13 ‘NINJA COPS’ nahubaran

PINANGALANAN ni dating Criminal Investigation and Detention Group (CIDG) chief at ngayon ay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kahapon ang mga pulis na sangkot sa pag-recycle ng mga nakumpiskang iligal na droga sa Pampanga noong 2013 at 2014.

Sa pagdinig sa Senado kahapon, sinabi ni Magalong na inutusan umano siya ni dating Philippine National Police (PNP) chief Alan Purisima na imbestigahan ang ilang mga pulis sa Pampanga na nakabili ng sports utility vehicle (SUV) na Toyota Fortuner.

“He (Purisima) received seve­ral intelligence reports that police officers of Pampanga have newly acquired SUVs. Sabi niya sa akin, ‘Benjie, imbestigahan mo nga ito,” sabi ni Magalong.

“Just recently may operation sa Pampanga 30 kilos ng shabu. Biglang nagkaroon ng sasakyan nang sabay-sabay,’” saad pa umano ni Purisima sa kanya.

Ang mga pulis na pinangalanan ni Magalong ay ang mga sumusunod: Superintendent Rodney Raymundo Baloyo IV; Senior Inspector Joven de Guzman Jr.; Senior Police Officer 1 Jules Maniago; SPO1 Donald Roque; SPO1 Ronald Santos; SPO1 Rommel Vital; SPO1 Alcindor Tinio; at SPO1Eligio Valeroso.

Ang iba pa ay sina Police Officer 3 Dindo Dizon; PO3 Gilbert De Vera; PO3 Dante Dizon, PO3 Romeo Guerrero at Police Officer 2 Anthony Lacsamana. Ito ang mga ranggo nila noon bago pinatupad ang bagong ranking ng PNP.

Ang mga nabanggit na pulis ay kasama sa nagsagawa ng buy-bust operation noong hapon ng Nobyembre 23, 2013 sa Woodbridge Subdivision, Lakeshore View, Pampanga.

Sila ay miyembro ng Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force ng Pampanga Provincial Police Office.

Sa naturang raid, ini-report ng mga pulis sa pamumuno ni Baloyo na 38 kilo lang ng shabu at pera mula sa bahay ng inarestong diumano’y drug lord na si Johnson Lee.

Subalit sa pag-imbestiga at reenactment ni Magalong, lumabas na 200 kilo ng shabu ang nakumpiska sa bahay ni Lee at hindi 38 kilo lang na nauna nang sinabi ni Baloyo sa kanyang report.

“According to our witnesses, hirap na hirap pang isara sa dami ng shabu. When we did the re-enactment and based on the observation of the witness we calculated that there are about 200 kilos of shabu that was actually seized,” sabi ni Magalong sa joint committee ng Senado.

Isinagawa din umano ang ope­rasyon alas-10:00 nang umaga at hindi alas-4:30 nang hapon tulad ng sinabi ni Baloyo.

Nagawa din umanong makatakas ni Lee sa buy-bust operation at humingi ng tulong sa mga opis­yal ng barangay.

Subalit dinala umano si Lee sa mga pulis sa Mexico, Pampanga nang tangkain nitong suhulan ang mga opisyal ng barangay para palayain na lang siya.

Sinabi pa umano ng mga testigo, na hindi si Lee ang iprinisinta ng team ni Baloyo sa press conference kundi isang Chinese national na nangangalang Ding Wenkun.

Kuwento pa umano ng mga saksi na mga opisyal ng barangay at security guard sa Lakeshore, nakalagay umano ang shabu sa isang malaking maleta at binuhat pa ng apat na tao.

“Witnessess said sa laki na nakumpiska sa bahay, halos ang apat na katao ang nagbubuhat sa oversize na maleta. Tumutlo pa ang shabby sa hagdan,” sambit pa umano ng witness.

“There was no proper hand­ling of the evidence,” ayon pa kay Magalong, kasabay ng pagsabing may kinumpiskang ding isang kahon na punong-puno ng pera mula sa bahay ni Lee na tinata­yang nagkakahalaga ng P10 mil­yon.

Napag-alaman pa ni Magalong na nagbayad umano ng P50 mil­yon si Lee sa mga pulis para sa kanyang paglaya.

Nang malaman ni Chief Superintendent Raul Petrasanta, dating Region 3 Police Director, agad niyang sinibak sa puwesto si dating Senior Superintendent Oscar Albayalde na noon ay Pampanga Police Provincial Director.

Agad umano siyang nagsagawa ng imbestigasyon at naghain ng kaso laban sa grupo ni Balayo subalit hindi na alam ang nangyari sa kaso matapos magretiro noong 2016. (Dindo Mati­ning)