13 NCR hospital apaw na sa mga nagpositibo

May 13 ospital sa Metro Manila ang itinuturing nang nasa kritikal na level dahil sa pag-apaw ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 sa nakalipas lang na ilang araw.

Ayon sa Department of Health (DOH), ang mga ospital na nasa “critical risk” level ay ang A Zarate General Hospital, Allied Care Experts Medical Center-Valenzuela, Inc., Bernardino General Hospital I, at Calalang General Hospital, E. Zarate Hospital, F.Y. Manalo Medical Foundation, Inc., Novaliches District Hospital, Philippine Orthopedic Center, Recuenco General Hospital, Inc., Rosario Maclang Bautista General Hospital, Seamen’s Hospital, Victoriano Luna Medical Center at VRP-Medical Center.

Ipinaliwanag ng DOH na umabot na sa mahigit 85 porsyento ang mga kamang okupado ngayon ng COVID-19 patients sa nasabing mga ospital at pinanga¬ngambahang mabilis itong mapupuno pag patuloy pang tumaas ang kaso ng mga tinatamaan ng nasabing virus sa susunod na mga araw. (Mia Billones)