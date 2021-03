13 brgy sa Maynila ni-lockdown

Pinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagsasailalim sa lockdown sa 13 barangay, isang kalsada at gusali ng isang manning agency simula Marso 22 hanggang Marso 25.

Kabilang dito ang Brgy. 107, 147, 256, 262, 297, 350, 385, 513, 519, 624, 696, 831 at 281. Gayundin ang Kusang-Loob Street sa Sta. Cruz sa Brgy. 353 at ang NYK Fil-Ship Management na sakop ng Brgy. 658

Nabatid na ang street at clustering lockdown ay base sa DILG manual na nagsasaad kung paano tutugunan ang mga nakahahawang mga sakit.

“Kaya ‘yung isa ay kalye lamang, para ‘yung ibang mabuting mamamayan na nagdi-disiplina ay hindi madamay sa perwisyo ng posibleng iilan na nagpapabaya,” ayon kay Moreno. “Deep inside me, ayoko mag-lockdown but it is quite unfair to other communities na nagdi-disiplina habang ang iba ay nagpapabaya.” (Juliet de Loza-Cudia)