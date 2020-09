13-anyos walang face mask, kinuhanan ng mugshot

Nagpupuyos sa galit ang mga kaanak ng 13-anyos na binatilyo, matapos arestuhin ng mga pulis at barangay tanod dahil walang suot na face mask at kalaunan ay kinunan pa umano ng finger print at mugshot, gayung hindi ito puwede base sa direktiba ng Department of Interior and Local Government (DILG).

Alas-siyete Biyernes ng gabi, sinita at hinuli ng mga tauhan ni Malabon Police Chief P/ Col. Jessie Tamayao at mga barangay tanod ni PB Ricky Bernardo sa Reyes Street, Barangay San Agustin, Malabon City ang teenager.

Kwento ng tiyuhin ng menor de edad, inutusan niya ang pamangkin na kumuha ng bawang sa kapit-bahay kaya lumabas ito hanggang makita ito mga tanod at pulis. Todo pakiusap umano ang mga kaanak na binatilyo, subalit hindi sila pinakinggan.

Ang masaklap kinunan pa umano ito ng mugshot sabay biro sa binatilyo na may profile photo na ito sa Facebook. Pinagmumulta din ito ng P5,000 pero napababa sa P1,000.

Sa joint memorandum ng DILG, hindi dapat parusahan ang mga menor de edad na lumalabag sa quarantine protocol at sa halip, dapat iturnover lang sila sa magulang at pagsabihan ang mga ito.

Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang barangay at police official, kaugnay sa nasabing insidente. (Orlan Linde)