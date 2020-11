12M delikado sa LTO website data breach

Iniimbestigahan ng National Privacy Commission (NPC) ang nangyaring data breach sa website ng Land Transportation Office (LTO) kung saan 12.725 milyong sasakyan ang rehistrado.

Ayon sa NPC, nagsumite ng report ang LTO tungkol sa breach sa kanilang sistema nitong Martes at nakikipag-ugnayan na ito sa ahensiya para magabayan kung paano maayos ang mga problema.

“The NPC shall verify the incident and look into the extent of possible harm on LTO’s data subjects to determine how to best resolve the situation,” sabi ni Privacy Commissioner Raymund Liboro.

Sabi ng NPC, naglabas ng pahayag ang LTO nakaraang linggo kung saan binatikos nito ang lisensya.info na website dahil sa paggamit ng logo nito na maaring ikalito ng mga tao.

May “motor vehicle authenticator” ang lisensya.info website kung saan makikita agad ng kahit na sino ang sensitibong impormasyon tungkol sa may-ari ng sasakyan, plate number, engine number, chassis number at iba pa sa pag-iinput lamang ng motor vehicle file number.

Dagdag pa ng NPC, nabahala ang mga netizens sa datos ng lisensya.info dahil tama ito. Pinagsusupetsahan ng marami na nagka-leak sa system ng LTO dahil ang impormasyong nakukuha ay mga impormasyong binibigay ng motorista sa LTO.

Sa pangunang imbestigasyon ng NPC, walang privacy notice ang website na lisensya.info at wala ring contact details ang may- ari nito. (Eileen Mencias)