127 kriminal, adik sinuyod sa Makati, Las Piñas

NAARESTO na pa­wang sangkot sa droga at iba’t ibang krimen sa isinagawang Simultaneous Anti-Crimina­lity Law Enforcement Operation (SACLEO) ng pulisya sa Makati at Las Piñas City kahapon.

Dakong alas-10:00 nang umaga nang iprenesinta ni Sr. Supt. Rogelio Simon, hepe ng Makati City police sa mga mamamahayag ang 63 indibiduwal na nadakip dahil sa pagkakasangkot sa iba’t ibang uri ng krimen.

Nabatid, na 14 katao ang nadakip sa bisa ng warrant of arrest tulad ng mga kasong Anti-Rape Law, maltreatment, riding in tandem, anti-child abuse, boun­cing check at serious physical injuries.

Arestado din ang 12 drug pu­shers, 35 drug users at dalawa sa buy-bust operation ng loose firearms.

Ayon kay Simon ang pagkakadakip sa 63 suspek at akusado ay bunsod sa ikinasa nilang isang linggong SACLEO sa mga barangay sa Lungsod ng Makati.

Nakumpiska sa mga ito ang halos nasa 60 gramo ng mga paraphernalia.

Samantala, ayon naman kay Sr. Supt. Simnar Gran, hepe ng Las Piñas City Police nasa 64 namang indibiduwal ang nadakip ng kanyang mga tauhan sa ikinasa rin nilang SACLEO.

Ang mga nadakip ay pawang sangkot din sa droga at mga wanted sa batas.