125M trabaho sapol ng pandemya – ILO

Mas maraming oras ng trabaho ang nawala ngayong taon dahil sa patuloy na pananalasa ng COVID-19 pandemic, ayon sa ulat ng International Labor Organization (ILO).

Base sa 8th Edition ng ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work report, isang banta rin sa pandaigdigang ekonomiya ang magkakaibang recovery rate sa COVID ng mga mayayaman at mahihirap na bansa.

Sa pagtataya ng ILO, posibleng bumaba ng 4.3% mula sa pre-pandemic level ang mawawalang oras ng trabaho ngayong 2021 na katumbas ng 125 milyong full-time job.

“Dramatically unequal vaccine distribution and fiscal capacities are driving these trends, and both need to be addressed urgently,” pahayag ni ILO chief Guy Ryder.

“I think the overall message … is that this recovery is faltering,” dagdag nito.

Binigyang-diin sa ILO report na matutugunan ang problemang ito kung magkakaroon ng mas maigting na pagtutulungan para lahat makakuha ng bakuna.