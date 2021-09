125M dose ng coronavirus vaccine bubuhos sa PH

May darating pa na 125 milyong doses ng COVID-19 vaccine sa bansa hanggang sa katapusan ng taon kaugnay sa plano ng administrasyong Duterte na bakunahan na ang mas marami pang tao simula ngayong Oktubre, sabi ng mga economic manager sa isang pahayag kahapon.

Sa joint statement na inilabas nina Department of Budget and Management (DBM) OIC Tina Rose Marie Canda, SocioEconomic Planning Secretary Karl Kendrick Chua at Finance Secretary Carlos Dominguez III, sinabi nilang ang susi sa pag-ahon ng ekonomiya ng bansa ay ang pagbabakuna ng mas marami sa mas mabilis na panahon, paglilimita ng lockdown sa maliliit at tukoy na lugar imbes na malakihang pamayanan, at ang ligtas na pagbubukas ng ekonomiya. (Eileen Mencias)