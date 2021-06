1,200 km nilatag ng 5 taon: Tugade hari ng riles

Maituturing na “record-breaking” ang naisakatuparan ng Department of Transportation (DOTr) sa nakalipas na limang taon matapos itong makapagpagawa ng mahigit 1,200 kilometro ng riles sa iba‘t ibang bahagi ng bansa mula sa dating 77 lang noong 2016.

Sa kanyang ulat via zoom sa Management Association of the Philippines (MAP), sinabi ni DOTr Secretary Arthur Tugade na may kabuuang 1,209 kilometro ng riles ang kanilang naipagawa simula 2016 na nagbibigay ngayon ng malaking ginhawa sa hanay ng mga pasahero sa mga taga-lungsod at lalawigan.

Noong 2016 ay may 62 railway station at 234 tren at siyam na kontrata lang para sa supply at maintenance ang naisakatuparan ng administrasyong Aquino kumpara sa 1,209 kilometro ng riles, 168 train station, 1,381 tren at 34 kontrata na naisara ng administrasyong Duterte hanggang sa 2022.

Sa pangangasiwa ni Tugade, naisara ng Duterte administration ang P1.669 trilyon kasunduan para matustusan ang mga proyektong ito kung saan, P796.58 bilyon ang nagmula sa Japan ODA (official development assistance), P444.6 bilyon sa ADB, P307.04 bilyon mula sa Chinese ODA, P107.76 bilyon sa public-private partnership projects at P13 bilyon mula sa general fund.

Determinado rin si Tugade na mapasinayaan sa Abril 2022 ang walong kilometrong bahagi mula sa 34 kilometro ng Metro Manila Subway na magsisimula sa Valenzuela City hanggang NAIA.

Ayon sa kalihim, pag nagawa ito ay aabot na lang ng hanggang 35 minuto mula sa dating 70 minuto ang travel time ng tinatayang 370,000 pasahero ng tren kada araw.

Umabot ng 19 taon matapos ipatayo ni dating Unang Ginang Imelda Marcos ang LRT 1, ipinagmalaki ni Tugade na madurugtungan na ito ng 11.7 kilometro dahil sa karagdagang biyahe mula Baclaran hanggang Cavite.

Ani Tugade, tinatayang 500,000 hanggang 750,000 pasahero kada araw ang maseserbisyuhan nito.

Samantala, idinagdag ng kalihim na maidudugtong na rin ang Tutuban PNR main station sa biyaheng Clark/Malolos dahil sa idaragdag na 37.6-km express train.

Samantala, target namang buksan sa Marso ng 2022 ang kauna-unahang riles sa Mindanao at ito ay ang 100-km na railway na bibiyahe sa Tagum-Davao City-Digos.

Ipinangako ni Tugade na marami pa siyang ilalatag at tatapusing proyekto bago lisanin ni Pangulong Duterte ang kanyang posisyon sa Hunyo 30, 2022. (Mia Billones)