12 siyudad sa Metro Manila pasaway sa smoking ban

Nanawagan ang Met­ro­politan Manila Development Authority (MMDA) sa 12 siyudad at munisipalidad ng Metro Manila na paigtingin ang pagpapatupad ng smoking ban.

Ito ang mahigpit na panawagan ng MDDA sa mga lokal na pamahalaang lungsod sa Ka­lakhang Maynila.

Ayon kay Dr. Loida Alzona, head ng Health Public Safety and Environmental Protection ng MMDA, limang local go­vernment units pa lamang sa Metro Manila ang sumusunod sa World Health Organization framework convention on tobacco control (WHO FCTC).

Kabilang sa mga na­banggit na lungsod ang Caloocan, San Juan, Muntinlupa, Mandalu­yong at ang bayan ng Pateros.

May kabuuang 16 na siyudad at isang bayan sa buong Metro Manila.

Target ng MMDA na sumunod sa kautusan ang lahat ng lungsod sa Metro Manila sa nasabing WHO FCTC para na rin sa pagpapalaganap ng malusog na kapaligiran at maiwasan ang sakit bunsod ng paninigarilyo.

Noong Mayo 2017, inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 26 upang ipairal ang nationwide smoking ban bago ipagdiwang ang World No Tobacco Day noong Mayo 31.

Batay sa datos ng WHO, umaabot sa 7 mil­yong katao sa daigdig ang namamatay taon-taon dahil sa paninigarilyo.