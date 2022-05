12 nanalong senador ipoproklama na

Puntirya ng Commission on Elections (Comelec) na tumata­yong National Board of Canvassers (NBOC) na iproklama ang mga nanalong senador sa bukas, Martes, Mayo 17.

Paliwanag ni Comelec acting spokesperson John Rex Laudiangco na hanggang noong Sabado, Mayo 14 ay nasa 149 ng 173 certificates of canvass (COC) ang na-canvass.

“We are on track with our timeline. ‘Yan talaga ang projection namin (That’s our projection)… Tuesday is still early next week,” giit ni Laudiangco sa press briefing.

“That’s our optimistic projection. Still within our timelines na (which is) early next week,” dagdag ng opisyal.

Mauuna umano ang proklamasyon ng mga senador sa party-list

“In order to maintain minimum public health standards, we have to separate ‘yung proclamations ng senators at partylists (In order to maintain minimum public health standards, we have to have separate proclamations for senators and party-lists),” ani Laudiangco. (Juliet de Loza-Cudia/Kiko Cueto)