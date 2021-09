12 madre sa Rizal nadale ng COVID

Nagpositibo sa coronavirus ang 12 madre sa Carmelite Monastery sa Tanay, Rizal.

Sa pahayag, inanunsyo ang pagpopositibo ng 12 sa 18 madre ng Carmelite Monastery.

Anila, bakunado sila laban sa COVID maliban sa isa nilang kasama na umiinom ng chemo tablet, na hindi puwede turukan ng COVID vaccine.

“We are fully vaccinated, except one Sister who is still taking chemo tabs,” sinabi ng mga madre.

“”At present, we are considered as mild cases and symptomatic,” dagdag nila. “Your prayers will be very much appreciated.”

Samantala sa Quezon City, 62 madre sa Religious of the Virgin Mary convent ang tinamaan ng COVID.

Umakyat sa siyam ang death toll sa kumbento nang tamaan ng COVID-19 outbreak noong nakaraang linggo, ayon sa report ng PNA.

Kabilang sa pumanaw ay mga bedridden at edad 80 hanggang 90. (Kiko Cueto)