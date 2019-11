12 ginto huhukayin ng tropa ni Zubiri

PANIGURADONG mapapalaban ang Philippine arnis team sa Vietnam sa magaganap na 30th Southeast Asian Games.

Sa huling pagharap ng Pilipinas at ng Vietnam may dalawang taon na ang nakalipas sa 2017 edition ng SEAG ay nakapag-uwi sila ng tigatlong gold medal kaya naman magiging matindi ang kanilang bakbakan sa simula ng nasabing event ngayong araw sa Angeles University Foundation sa Angeles City, Pampanga.

Tinatayang may 20 gold medals ang pag­lalabanan, walo muna ngayong araw.

Ang mga kategorya ng banatan sa men’s full contact ay 55kg and less, men’s +55kg less, 60kg, men’s +60 kg less 65 kg, men’s +65 kg, women’s 50 kg and less, women’s +50 less 55 kg), women’s +55 kg and less 60 kg at wo­men’s +60kg.

May dalawang medal­ matches pa ang arnis sa Lunes at Martes.

Puntirya din ng Cambodia at Myanmar na makakuha ng medalya sa event na pakay ng Pilipinas na dominahin.

Ayon kay Arnis’ chief backer Sen. Migz Zubiri, target nila na hanggang 12 gold medals. (Elech Dawa)