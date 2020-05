119 bagong virus case naitala sa Cebu

Nakapagtala ng 119 bagong kaso ng coronavirus (COVID-19) ang Cebu City.

Tag-isang kaso ang mula sa Upper Bacayan at Lusimba, Pardo; 8 naman mula sa Centro Mambaling; habang 109 ang galing sa Brgy. Suba, ayon sa Cebu City Health Department.

Dahil dito, nasa 879 na ang buong bilang ng kaso sa lungsod. Sa bilang na ito, 7 ang nasawi.

Ang Cebu City Jail pa rin umano ang may pinakamaraming bilang ng kaso na aabot sa 333 habang ang Brgy. Luz at Brgy. Labangon ay may 193 at 125 na kaso.

Nasa 29 sa 80 barangay sa Ceby City ang nagpositibo sa COVID-19, ayon sa datos noong May 2.

Kaugnay nito, inanunsyo ni Mayor Edgardo Labella na isasarado muna ang Pasil Fish Port.

“The closure will give way to the massive disinfection, contact tracing, and Covid-19 testing activities of the Cebu City Government in the area. We ask for your support and understanding as we unite to fight this invisible enemy,” sabi ni Labella.

Nakalatag na ang plano ng lungsod para sa mass testing sa lahat ng mga barangay dito. (Prince Golez)