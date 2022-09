118 Scalawag na pulis sinibak

Dinismis na sa serbisyo at walang matatanggap na anumang benepisyo mula sa Philippine National Police (PNP) ang 118 miyembro ng Police Regional Office (PRO) 2 na nasangkot sa iba’t ibang krimen sa bansa.

Ayon kay Police Maj. Melchor Aggabao, director ng PNP-Discipline Law and Order Section (DLOS), patunay ito na seryoso ang PNP na kalusin ang mga tiwaling pulis simula nang ipatupad ang paglilinis­ sa kanilang hanay noong 2016.

Aniya, nangunguna ang Regional Headquarters sa may pinakamaraming nasibak na pulis sa bilang na 44; sumunod ang Cagayan Police Provincial Office na may 19; Isabela PPO, 12; Santiago City Police Office, 10, habang hindi naman lalagpas sa anim ang magkakahiwalay na nasibak sa Nueva Vizcaya. Regional Headquarters Support Group, Regional Mobile Force Battalion, Quirino PPO, at Batanes PPO.

Sa rekord ng DLOS, lima sa mga ito ang nasangkot sa ilegal na droga, Grave Misconduct at Grave Neglect of Duty o absent without official leave habang conduct unbecoming of an officer naman ang ikinasibak ng iba pa.

Iginiit naman ni PRO 2 Regional Director Brigadier General Steve Ludan na patuloy ang gagawin nilang paglilinis sa kanilang hanay at titiyakin nilang walang espasyo sa PNP ang mga bulok at tiwaling pulis.

Aniya, sinimulan ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang paglilinis at muling pagpapabango sa imahe ng pulisya at hindi umano nila ito sasayangin para kunsintihin ang mga iregularidad at ilegal na gawain ng mga pulis.