116 bagong kaso! Delta umapaw sa NCR

Naitala ang pinakamalaking bilang ng lokal na bagong kaso ng Delta variant sa National Capital Region (NCR) na umabot sa 83 at tatlo sa Calabarzon mula sa 95 na lokal na kaso sa pinakahuling genome sequencing.

Ayon sa Department of Health (DOH), University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC) at UP-National Institutes of Health (UP-NIH) nakapagtala ng 116 bagong kaso ng Delta (B.1.617.2) variant cases, 113 Alpha (B.1.1.7) variant cases, 122 Beta (B.1.351) va­riant cases at 10 P.3 variant cases.

Sa bagong 116 Delta variant cases, 95 ang local cases, 1 ang returning overseas Filipino (ROF), at 20 kaso ang bineberipika kung lokal o ROF.

Naitala rin ang apat na bagong kaso ng delta sa Central Visayas, dalawa sa Davao Region, and one each in Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley, at Ilocos Region at lahat naman ng kaso ay pawang nakarekober.

Sa huling 216 delta variants, 1 kaso ang nagdoble sa genome sequencing kaya naging 215 ang naitalang kaso kaya nasa 331 na ang kaso ng Delta variants matapos ang karagdagang 116.

Samantala sa karagdagang 113 kaso ng Alpha variant, 104 ang lokal na kaso, 1 ang ROF at 8 pa ang bineberipika kung lokal o ROF at sa case line list 2 ang namatay at 111 ang nakarekober at umabot na rin sa 1,968 ang kabuuang Alpha variants case sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)