Paulo nagpasilip ng hiwa ng puwet

May mga nang-iintrigang hindi kalakasan sa takilya ang pelikulang Kasal nina Paulo Avelino, Derek Ramsay at Bea Alonzo, huh!

Pero in fairness, marami akong nakasabay na nanood ng pelikula sa Greenhills, San Juan noong Friday.

Nang umattend si Ricky Davao sa sing-along birthday treat sa akin sa Karaoke Republic sa Timog Avenue, Quezon City noong Thursday, panay ang congratulate sa kanya ng mga bisita dahil ang galing-galing daw niya sa Kasal.

Ang actor/director pala ang gumaganap na tatay ni Bea sa pelikula, pero may twist daw ang role niya.

Nang usisahin ko si Direk Ricky kung ano ‘yon, ayaw niyang magsalita dahil ang alam daw niya, ayaw ipasabi ng mga taga-Star Cinema kung ano ang kaibahan ng role niya bilang tatay ni Bea sa Kasal.

Dahil naintriga nga ako, pinanood ko ang Kasal at transsexual pala ang role niya sa pelikula at kaya galit na galit sa kanya ang anak dahil iniwan niya ang kanyang pamilya at sumama siya sa kanyang boyfriend.

Nakapambabae with matching wig at naka-make-up talaga si Direk Ricky sa Kasal.

Sabi ko sa kanya, naaliw ako sa role niya at ang ga­ling-galing niya at tawa lang nang tawa si Direk Ricky.

Ang mas nakakaloka nga pala sa Kasal, closet queen pala ang character ni Paulo na pakakasalan ni Bea at may pang-aakit na scene pa sa kanya si Derek sa shower, ‘noh?

May konting hiwa ng puwet ni Paulo na ipinakita sa scene na ‘yon at hindi ko na masyadong ikukuwento at dapat talaga ninyong panoorin!

Feeling ko lang, mas magiging interesado ang mga tao na panoorin ang Kasal kapag nalaman na sobrang interesting ang pelikula lalo na nang mabuking ni Bea ang kabadi­ngan ni Paulo dahil na rin sa kagagawan ni Derek!

Oo nga pala, parang sina Paulo at Bea talaga ang pinakabida talaga sa pelikula, pero maganda rin naman ang role ni Derek na may pagkakontrabida, huh!

Anyway, nag-enjoy ako sa balik-directorial job na ito ni Ruel S. Bayani na ang galing-galing pa rin talaga!

——–

Mother Lily jackpot sa ‘M2M’

Noong Thursday, inimbitahan ni Mother Lily Monteverde si Annabelle Rama para mag-dinner.

Blowout ‘yon ni Mother Lily kay Bisaya dahil sa lakas sa takilya ng My 2 Mommies.

Kuwento ni Bisaya, “Masaya si Mother dahil second week na ng pelikula niya, malakas pa rin. Naka-jackpot si Mother sa My 2 Mommies. Happy siya masyado!”

Kapag nagkukuwento nga raw si Mother Lily ay may kasama pang tawa, kaya pati si Bisaya ay naaaliw.

Aliw na aliw nga raw si Mother Lily sa mga eksena nina Paolo Ballesteros at Maricel Soriano na magkasama.