Le Tour de Filipinas 2018: Morales, Oranza aarangkada

Aarangkada ang 85 riders ngayong araw sa simula ng 2018 Le Tour de Filipinas ninth edition.

Inaabangan ng cyclins fans ang matitikas na Pinoy rider na sina Jan Paul Morales at Ronald Oranza ng Standard Insurance-Navy at pambato ng 7-Eleven Road Cliqq Roadbike Philippines, Mark John Lexer Galedo.

Pero magiging tinik sa anim na local teams sa nasabing event sina reigning Le Tour de Langkawi champion Artem Ovechkin ng Russia (Team Terengganu) at 2017 runner-up Daniel Whitehouse (Team Interpro).

Kakaskas ang mga siklista ngayong alas-8 ng umaga Quezon City Memorial Circle, dadaan sila sa EDSA, Monumento, McArthur Highway, Malolos, San Fernando, Gapan papun­tang finish line sa Palayan City-Nueva Ecija na may distansya ay 157 kilometers.

Samantala, humabol ang Forca-Amskins-Malaysia sa nasabing karera na may apat na malulupit na stages at ang coach nila ay si first Le Tour de Filipinas champion David McCann ng Ireland.

Pinalitan ng McCann’s team sa last minute ang Brisbane-Australia na ayon kay Organizing Committee official Sunshine Mendoza, nagkaroon ng problema ang team sa kanilang flight.