Ang saysay ng Project Saysay

Noong nag-aaral tayo, naaalala natin ang mga poster na gumagayak sa ating mga silid-aralan na nagtataglay ng mga bersikulo sa banal na kasulatan, o ‘di kaya’y mga sipi mula sa mga sinabi ng mga sikat na tao mula sa ibang bansa, o dili kaya mga poster na nagpapakita ng mga kuhang-larawan mula sa ibang bansa.

Isang binatang historyador ang nakaisip, bakit hindi mga kasabihan mula sa ating mga bayani ang ilagay sa mga klasrum. Kaya naman itinatag ni Ian Christopher Alfonso, researcher ng National Historical Commission of the Phi­lippines, noong May 22, 2013 ang Project Saysay.

Ang Project Saysay ay isang proyektong pinangungunahan ng kabataan na naglala­yon na dalhin sa bawat silid-aralan ang aral ng mga dakilang Filipino, sa pamamagitan ng mga lib­reng poster na ilalagay sa mga silid-aralan lalo na sa mga mahihirap na mga paaralan. Ang vision o hiraya nito ay ang isang klasrum ay mapuno ng inspirasyon at magandang asal mula sa ating mga bayani.

Hindi basta-basta ang ginagawa ng kabataang ito, ginagastusan ang pagpapa-print ng mga poster sa mga sintra board upang maging matibay at magtagal ang mga ito. Sinimulan na rin ang paggawa ng mga poster sa iba pang mga wika sa Pilipinas.

Sa pagpasok sa kanyang ikaanim na taon, 1,710 nang mga silid-aralan, aklatan at mga tanggapan ang nalagyan na ng 3,376 na mga poster! Ngunit hindi lamang sa mga poster, nilagay na rin nila ang salita ng mga bayani sa mga Facebook post, greeting card at maging sa mga T-shirt! Gayundin, ang Project Saysay ang bagong tahanan ng mga bidyo ng aking Xiao Time.

Sa Martes, ipagdiriwang ng Project Saysay ang kanyang ika-5 taon sa May 22, Martes sa ganap na alas-kuwatro nang hapon sa Carlos P. Romulo Library sa Department of Foreign Affairs. Binigyan po ako ng karangalan na ma­ging guest of honor at tagapagsalita at kasama ko po bilang panauhin ang mga kaanak ng mga bayaning sina Apolinario Mabini, Gregoria de Jesus, Hadji Butu, Andres Bonifacio, Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Gliceria Marella de Villavicencio, Antonio Luna, Mariano Ponce, and Clemencia Lopez.

Ang mga bayaning ito ang nakalagay sa mga bagong disenyo na ilalabas katuwang ang Ibarra Watches bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility.

Magpapagawa rin sila ng 300 poster na ipina­ngako naman ng DFA na ipadadala sa mga Sentro Rizal sa 26 na iba’t ibang mga foreign service post sa ibayong dagat.

Suportahan natin ang Project Saysay, maaabot sila sa facebook.com/psaysay.

Ayon kay Esteban A. de Ocampo, dating pa­ngulo ng Philippine Historical Association, “The ideals of our great men and their teachings are very simply formulated and stated. The sources of our heroes’ teaching­s are to be found in their writings and in the examples of their own lives.”