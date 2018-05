Julie Anne super kilig sa ‘honeymoon’ kay Benjamin

Isang kakaibang Julie Anne San Jose ang mapapanood sa Sunday Night Box Office (SNBO) sa May 20 (Linggo) dahil ibabahagi ng Asia’s Pop Sweetheart ang kanyang bersyon ng kuwentong pag-ibig sa kanyang #Julie concert.

Sa pamamagitan ng mga kanta, dadaanan ni Julie ang iba’t ibang stages ng pagiging in-love gaya ng ‘honeymoon phase’ na ipaparamdam niya sa kantang ‘The Way You Make Me Feel’. Siyempre si Benjamin Alves ang nasa isip niya kung pag-ibig ang pag-uusapan, ‘di ba?

Tatalakayin naman niya ang commitment phase sa pagkanta ng ‘Say You Won’t Let Go’ ni James Arthur at ‘Perfect’ ni Ed Sheeran habang ipararamdam niya ang hinagpis sa bersyon niya ng Air Supply classic na ‘All Out Of Love’. Isang powerful na performance naman ang handog niya para sa moving on stage at ibibirit ang mash-up ng ‘Stronger’ nina Britney Spears at Kelly Clarkson.

Hindi rin puwedeng matapos ang gabi kung hindi ipakikita ni Julie ang kanyang kaseksihan sa pagkanta ng ‘Havana’ ni Camila Cabello at ang pagbirit niya sa mga all-time favorite ballads niya.