Lovi, Rhian, Max super wild sa TOTGA finale

Kaabang-abang ang finale ng The One That Got Away ngayong gabi. Matapos nga ang 90 nights na paghahatid ng good vibes sa mga televiewer, isang bonggang ending nga ang handog nila.

Sa totoo lang, sobrang hit ang sexy rom-com series na ito dahil sa kabaliwan ng mga bida rito, sina Rhian Ramos as Zoe, Max Collins as Darcy and Lovi Poe as Alex, na naging magkakaibigan matapos nilang madiskubre na lahat sila ay mga nakarelasyon ni Liam, played by Dennis Trillo sa magkakaibang panahon.

Inamin ni Lovi na ngayon pa lang ay nami-miss na niya ang mister niyang si Dennis.

“He is very tahimik but very giving. Pagkaeksena mo siya, wow nagshi-shift siya. Ang galing. I’m very happy kasi first time namin ni Dennis na magkaroon ng TV project. Everything is fresh and brand new,” sabi ni Lovi.

“I will also miss everyone’s craziness sa set which is a good thing. Sina Zoe and Darcy especially sina Direk Mark (Sicat Dela Cruz), makukulit lahat talaga,” dugtong pa ni Lovi.

Si Max naman ay nagkaroon ng mga tunay na kaibigan at pamilya dahil sa TOTGA.

“The friendship and the family we created on set are really special. We have a great bond and chemistry that’s hard to find in show business,” sey ni Max.

Pero, bongga para sa kanya ang pakikipagbakbakan niya.

“Our fight scenes because they were pretty wild and fun to do. We were all like kids just playing around,” natatawang chika pa ni Max.

Super aliw naman si Rhian dahil kahit malandi, sobrang wild, maharot ang role niya bilang Zoe, love na love siya ng mga manonood.

“Sobrang enjoy ako. Sinasabi ko nga sa sarili ko, ‘Girl, kelan ka pa makakakuha ng ganito, enjoyin mo na siya!’ Kasi characters like Zoe don’t just drop on your lap all the time.

“I’m really happy and flattered and natutuwa ako na nae-enjoy ng mga tao kasi this is a very different kind of show, medyo experimental siya for us to do. Pero nung tinanggap nila parang, ‘Ah okay, ready na pala yung audience for this.’

“Nakakatuwa kasi mas nakaka-inspire na maging creative kasi nga out-of-the-box siya, kung saan-saan mo siya puwedeng dalhin,” sabi pa ni Rhian.

Anyway, marami rin ang naaliw sa role ni Renz Fernandez na sa bandang huli nga ay bumigay na talaga. Kaaliw nga at ang daming nagsasabi na kahawig siya ng nanay niyang si Lorna Tolentino nung nagpaka-girl na siya.

Ay naku, marami na tuloy ang nagdududa sa pagka-lalake ni Renz, ha! Ang galing kasi niyang mag-project bilang badikla. Feeling Lorna Tolentino nga ang hitad! (Dondon Sermino)

———

Maricris, Daniella hataw sa pagkanta

Limang GMA Artist Center talents ang bumobongga ang career sa music industry ngayon, sina Maricris Garcia, na umawit ng theme song ng The One That Got Away na ‘I Know You’re There’; si Rita Daniela na binigyan ng bagong flavor ang kantang ‘Hanggang Ngayon’; si Nar Cabico na umawit ng ‘Natapos Tayo’; at ang Millennial Trio na JBK na kumanta ng ‘Letting You Go’; at ang T.O.P (Top One Project) ang nagpasikat ng ‘Nasa Dulo’.

Si Maricris din ang kumanta ng Mundo na unang pinasikat ng OPM band IV of Spades on GMA Playlist. At sa September, she will produce her first major solo concert sa Teatrino.

Si Rita Daniela naman, bukod sa ‘Hanggang Ngayon’, an iconic OPM hit originally performed by Kyla, ang musical stage rin ang pinagkaabalahan niya, ang ‘Maynila Sa Mga Kuko Ng Liwanag’ as Perla.

Ang kanta naman ni Nar Cabico na ‘Natapos Tayo’, na ginamit sa movie na ‘All Of You’ ay nanalong Movie Original Theme Song of The Year sa 34th Philippine Movie Press Club (PMPC) Star Awards for Movies.

At siyempre, dapat ding abangan ang mga pasabog ng grupong JBK na sina Joshua Bulot, Bryan del Rosario, and Kim Ordonio, at T.O.P. (Top One Project).