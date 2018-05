Pia kapit-tuko, sobrang baliw kay Marlon

Nasa Japan ngayon si Pia Wurtzbach (sa Sunday pa raw ang balik sa bansa) para sa taping niya roon ng travel show niya na Pia’s Postcards under Metro Channel, ang lifestyle cable channel ng ABS-CBN.

Sa ibang tapings ni Pia ay madalas na makitang nagpupunta ang boyfriend niyang si Marlon Stockinger, kaya inusisa ko ang isang kasama nila sa Japan kung binibitbit din ba roon ng ating Miss Universe 2015 ang kanyang boyfriend, pero hindi raw.

Sabi ng source ko, may work din daw kasi si Marlon, kaya hindi nakasama sa kanila sa Japan.

In fairness, going stronger ang relasyon nina Pia at Marlon kahit pa kung ano-anong intriga ang naglabasan before at kahit ang pinakamatindi pa nga ay na-link ang actress/beauty queen kay Gerald Anderson.

Sabi ng ilang kakilala ko na kilala si Pia, sobra raw in love ang dalaga kay Marlon, kaya imposibleng basta sila maghiwalay!

Well… (Jun Lalin)

——-

James dinedma ang Myx Music Awards

Si James Reid ang biggest winner noong MYX Music Awards 2018 last Tuesday, pero no show ang boyfriend ni Nadine Lustre sa biggest event na ‘yon ng cable music channel ng ABS-CBN, huh!

Hinamig nga niya ang mga award na Music Video of the Year, Artist of the Year, Song of the Year, at Male Artist of the Year, pero wala nga siya para personal na tanggapin ang kanyang mga trophy, ‘noh?

Pero hindi naman basta dedma lang si James sa mga award na ibinigay sa kanya ng MYX dahil in fairness to him, nagpasalamat naman siya sa pamamagitan ng kanyang social media account.

“I’m regretting so hard that I wasn’t able to make it to the MYX Music Awards last night. I’m still recovering and I need to be in top shape for my upcoming concerts,” sabi niya noong Wednesday.

——-

Renz Fernandez babae na, feeling Lorna Tolentino

Pang-88 episodes na pala mamaya ang finale night ng The One That Got Away ng GMA 7 (three days lang kasi silang umere noong Holy Week at wala silang episode ng Thursday at Friday), kaya bale naka-18 weeks pala ang romantic-comedy series na pinagbibidahan nina Dennis Trillo at Lovi Poe, huh!

Aba, ‘yung maka-18 weeks ang isang series sa GMA 7 ay nangangahulugang sobrang successful ‘yon, ‘noh?!

Kahit nga ang The Good Son ang katapat nila noon, hindi pa rin nagpakabog ang The One That Got Away sa series na pinagbidahan ni Joshua Garcia sa ABS-CBN!

At ngayon nga na katapat nila ‘yung series na pinagbibidahan ni Piolo Pascual at ng marami pang Kapamilya stars, still, hindi basta-basta nagpapakabog ang The One That Got Away, huh!

Magtatapos nga ang The One That Got Away with high ratings, kaya naman happy ang cast kahit na magkakahiwa-hiwalay na sila.

Naaliw nga pala ako nang i-post ni Lorna Tolentino ang picture ng anak niyang si Renz Fernandez na nakapambabae at kuha sa isa sa mga eksena ng The One That Got Away.

Sa picture kasing ‘yon ay may mole pa si Renz sa taas ng bibig niya na gayang-gaya sa mole ng nanay niyang si Lorna, ‘noh?!

‘Kaaliw nga ang picture na ‘yon, kaya expect na nakakaaliw rin ang ending mamaya ng The One That Got Away!